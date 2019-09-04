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04 Вересень 2019, Київ 12:58
Новини | Міжнародні

Іран стверджує, що звільнив 7 членів екіпажу із затриманого британського танкера

Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства

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Іран стверджує, що звільнив сімох членів екіпажу із затриманого в липні британського танкера Stena Impero.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві 4 вересня повідомив, що звільнені росіяни й індійці незабаром зможуть залишити Іран.

Він додав, що цих сімох людей обрав капітан корабля.

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з танкера. Через кілька днів корабель залишив Гібралтар.

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