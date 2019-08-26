Іран заявляє, що продав нафту з танкера, на арешт якого видали ордер США

Влада Ірану заявляє, що продала нафту з борту танкера Adrian Darya 1, який залишив порт Гібралтару попри ордер на арешт, виданий Сполученими Штатами. Як повідомив речник іранського уряду Алі Рабіеї 26 серпня, новий власник нафти визначить подальший напрямок руху судна.

Ім’я покупця нафти іранські чиновники не розголошують.

Тим часом, за даними ресурсу Refinitiv Eikon, який відслідковує рух танкерів, судно Adrian Darya 1, раніше відоме як Grace 1, більше не прямує до Туреччини – протягом вихідних вона була зазначена як пункт прибуття.

2,1 мільйона барелів нафти на борту цього судна коштують приблизно 130 мільйонів доларів. Раніше Вашингтон застерігав порти Середземного моря від надання допомоги Adrian Darya 1, посилаючись на те, що прибуток від нафти допоможе іранській організації «Корпус вартових ісламської революції», яку в США визначають як терористичну.

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19 серпня Іран застеріг Сполучені Штати від спроб затримати Adrian Darya 1, пообіцявши, що це матиме «серйозні наслідки».

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкеh Grace1, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства. Танкер досі затриманий.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з судна.

18 серпня влада Гібратару відкинула запит Сполучених Штатів Америки про арешт танкера і залишила в силі своє рішення дозволили йому залишити порт. Танкер змінив назву на Adrian Darya 1, прапор з панамського на іранський і вийшов з порту, прямуючи до Греції.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського союзу. У Гібралтарі заявили: «діапазон санкцій ЄС проти Ірану, якими керується Гібралтар, є вужчим, ніж діапазон санкцій США».