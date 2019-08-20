ДПСУ: капітан корабля «Мрія» відмовився добровільно слідувати до українських портів

Капітан заарештованого корабля «Мрія» відмовився добровільно слідувати до українських портів, повідомила Державна прикордонна служба України.

«Капітан відмовився добровільно слідувати до порту міста Херсон або іншого найближчого порту України, тобто загалом відмовився виконувати рішення суду та фактично самоусунувся від виконання своїх обов’язків по керуванню судном та командою», – розповіли ДПСУ.

Прикордонники наголосили, що корабель продовжує перебувати в територіальних водах України.

19 серпня Херсонський апеляційний суд наклав арешт на судно «Мрія», яке підозрюють у постачанні палива для підрозділів Чернорноморского флоту Росії в анексований Севастополь.

За шість днів до цього Херсонський міський суд відмовився арештовувати корабель. Відтак, за даними сайту MarineTraffic, судно залишило порт у Херсоні, взявши курс на Одесу, а потім вийшло в нейтральні води Чорного моря.

10 серпня прокуратура Автономної Республіки Крим провела обшук в Херсоні на «Мрії».

У реєстрах міжнародного судноплавства згадується танкер з колишньою назвою «Вілга», який зараз називається «Мрія» і нещодавно був перереєстрований під прапором України.

Після анексії Росією українського Криму в 2014 році уряд України оголосив усі кримські порти закритими, вхід в них будь-якого судна є порушенням не тільки законодавства України, а й міжнародних норм судноплавства.