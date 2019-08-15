Судно, підозрюване в поставках пального в Севастополь, вийшло у нейтральні води

Судно «Мрія», яке підозрюють у поставках палива для підрозділів Чернорноморского флоту Росії в Севастополь, вийшло в нейтральні води Чорного моря, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Згідно з даними MarineTraffic, судно залишило порт у Херсоні, взявши курс на Одесу, а потім вийшло в нейтральні води Чорного моря.

Раніше Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання СБУ та Прокуратури АР Крим в арешті судна «Мрія». За інформацією Прокуратури АРК, готується апеляційна скарга на рішення суду.

10 серпня Прокуратура АРК провела обшук в Херсоні на судні «Марія». У відомстві стверджують, що в червні 2015 року це ж судно, але під назвою «Вілга», постачало паливо для підрозділів Чорноморського флоту Росії в Севастополь.

У реєстрах міжнародного судноплавства згадується танкер з колишньою назвою «Вілга», який зараз називається «Мрія» і нещодавно був перереєстрований під прапором України.

Після анексії Росією українського Криму в 2014 році уряд України оголосив усі кримські порти закритими, вхід в них будь-якого судна є порушенням не тільки законодавства України, а й міжнародних норм судноплавства.