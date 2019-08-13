Херсон: суд відмовився арештовувати судно, підозрюване в поставках пального в Севастополь

Херсонський міський суд 13 серпня відмовив у задоволенні клопотання СБУ і прокуратури АР Крим в арешті судна «Марія», що підозрюється в поставках пального для підрозділів Чорноморського флоту Росії в Севастополь. Про це йдеться в повідомленні у Telegram-каналі прокуратури АРК.

За інформацією відомства, вже готують апеляційну скаргу на рішення суду.

10 серпня прокуратура АРК провела обшук в Херсоні на судні «Марія». У відомстві стверджують, що в червні 2015 року це ж судно, але під назвою «Вілга», поставляло пальне для підрозділів Чорноморського флоту Росії в Севастополь.

У реєстрах міжнародного судноплавства згадується танкер із колишньою назвою «Вілга», який нині називається «Марія» і нещодавно був перереєстрований під прапором України (IMO: 9109811; MMSI: 272791000). За даними сайту MarineTraffic, він нині перебуває на причалі нафтогавані Херсона.

Після незаконної окупації Росією українського Криму 2014 року уряд України оголосив усі кримські порти закритими, вхід у них будь-якого судна є порушенням не тільки законодавства України, а й міжнародних норм судноплавства. Днями в африканській державі Того через це покарали штрафом і виключенням із суднового реєстру судно Aliança, яке під прапором цієї країни заходило в порти Криму.

Також 25 липня в Україні, в порту Ізмаїл, затримали, а 30 липня за рішенням суду арештували російський танкер Nika Spirit – він, під попередньою назвою Neyma, був використаний Росією для блокування Керченської протоки і трьох українських військових кораблів під час їхнього незаконного силового захоплення, разом із 24 українськими моряками, в міжнародних водах 25 листопада 2018 року. Згодом в СБУ повідомили, що нинішній екіпаж танкера, не причетний до тих подій, відразу відпустили.