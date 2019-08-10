На судні, що постачало пальне російському флотові у Криму, здійснюють обшук – прокуратура АРК

На судні, яке постачало пальне для Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму 2015 року, здійснюється обшук, повідомили у прокуратурі Автономної Республіки Крим.

Як мовиться в повідомленні відомства в телеґрамі, обшук здійснюють у перебігу кримінального провадження за фактом порушення порядку в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію на судні «Марія», що стоїть у Херсоні, на підставі ухвали Херсонського міського суду.

«У червні 2015 року це ж судно, але під назвою «Вілга», постачало пальне для підрозділів Чорноморського флоту Росії в місті Севастополі», – мовиться в повідомленні.

Інших подробиць на цей час немає.

У реєстрах міжнародного судноплавства згадується танкер із колишньою назвою «Вілга», який нині називається «Мрія» і нещодавно був перереєстрований під прапором України (IMO: 9109811; MMSI: 272791000). За даними сайту MarineTraffic, він нині перебуває на причалі нафтогавані Херсона.

Після незаконної окупації Росією українського Криму 2014 року уряд України оголосив усі кримські порти закритими, вхід у них будь-якого судна є порушенням не тільки законодавства України, а й міжнародних норм судноплавства. Днями в африканській державі Того через це покарали штрафом і виключенням із суднового реєстру судно Aliança, яке під прапором цієї країни заходило в порти Криму.

Також 25 липня в Україні, в порту Ізмаїл, затримали, а 30 липня за рішенням суду арештували російський танкер Nika Spirit – він, під попередньою назвою Neyma, був використаний Росією для блокування Керченської протоки і трьох українських військових кораблів під час їхнього незаконного силового захоплення, разом із 24 українськими моряками, в міжнародних водах 25 листопада 2018 року; нинішній екіпаж танкера, не причетний до тих подій, відразу відпустили.