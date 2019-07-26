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26 Липень 2019, Київ 09:13
Новини | Політика

Екіпаж затриманого СБУ танкера повернувся до Росії

Слідчі Служби безпеки України і військової прокуратури на затриманому танкері, Ізмаїл, 25 липня 2019 року

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Члени екіпажу російського танкера Neyma, затриманого Службою безпеки України, вночі 26 липня прилетіли до Москви рейсом зі столиці Молдови Кишинева, повідомляє «Інтерфакс».

Капітан танкера Ілля Дробязко повідомив, що не свідчитиме в українському суді, оскільки не є свідком у справі про захоплення Росією українських військових кораблів поблизу Керченської протоки. «Ми нічого не порушували – ані українських, ані російських законів», – сказав він.

/**/ /**/ /**/ Слідчі Служби безпеки України і військової прокуратури на затриманому танкері
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СБУ: моряків із затриманого російського танкера відпустили, бо вони не порушували закон

З Москви моряки вирушили додому рейсом до Краснодара.

25 липня в СБУ повідомили, що слідчі Служби безпеки України і військової прокуратури затримали в Ізмаїлі російський танкер, який блокував українські військові кораблі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, коли Росія захопила три українські військові судна і 24 моряків.

За даними СБУ, після подій 2018 року російські власники змінили назву танкера на Nika Spirit.

Згодом російські ЗМІ з посиланням на дані посольства Росії в Україні повідомили, що 10 моряків – екіпаж танкера, відпустили, вони прямують у Молдову, звідки вилетять до Москви.

Судно залишається затриманим.

СБУ оприлюднила відео затримання російського корабля
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СБУ оприлюднила відео затримання російського корабля

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