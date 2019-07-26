Екіпаж затриманого СБУ танкера повернувся до Росії

Члени екіпажу російського танкера Neyma, затриманого Службою безпеки України, вночі 26 липня прилетіли до Москви рейсом зі столиці Молдови Кишинева, повідомляє «Інтерфакс».

Капітан танкера Ілля Дробязко повідомив, що не свідчитиме в українському суді, оскільки не є свідком у справі про захоплення Росією українських військових кораблів поблизу Керченської протоки. «Ми нічого не порушували – ані українських, ані російських законів», – сказав він.

З Москви моряки вирушили додому рейсом до Краснодара.

25 липня в СБУ повідомили, що слідчі Служби безпеки України і військової прокуратури затримали в Ізмаїлі російський танкер, який блокував українські військові кораблі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, коли Росія захопила три українські військові судна і 24 моряків.

За даними СБУ, після подій 2018 року російські власники змінили назву танкера на Nika Spirit.

Згодом російські ЗМІ з посиланням на дані посольства Росії в Україні повідомили, що 10 моряків – екіпаж танкера, відпустили, вони прямують у Молдову, звідки вилетять до Москви.

Судно залишається затриманим.