Україна затримала російський танкер. Як відповість Путін?

Військова прокуратура України затримали російський танкер, який раніше блокував українські кораблі у Керченській протоці, коли Росія захоплювала моряків в листопаді 2018 року. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що найближчим часом сподівається вирішити питання 24-х полонених українських моряків. Якою може бути відповідь Путіна Зеленському за танкер? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал Василь Богдан та експерт з питань безпеки, екс-депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков. Ведучий: Олександр Лащенко.