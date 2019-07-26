Неясно, чи затримка російського танкера може нашкодити звільненню українських моряків – світова преса

В міжнародній пресі є чимало публікацій про затримання російського танкера в українському дунайському порту Ізмаїл. Всі видання звертають увагу, що Україна відпустила російських членів екіпажу, натомість російський танкер, який брав участь в операції з блокування українських кораблів біля Керченської протоки наприкінці минулого року, залишається в Україні. Також є публікації про те, що означає перемога партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» на парламентських виборах – причому з абсолютною більшістю, що вона буде мати у новій Верховній Раді.

Американська газета The Washington Post пише про затримання Україною російського танкеру в Чорному морі у відповідь на сутичку з російською флотилією минулого року.

Російський танкер, який нині називається Nika Spirit, а раніше мав назву Neyma, був затриманий СБУ в українському порту Ізмаїл на Дунаї.

Газета зазначає, що Україна звільнила російських моряків, але утримує судно, що є «ймовірною відповіддю на захоплення Росією українських кораблів та моряків минулого року».

Видання каже, що звільнення десятьох російських моряків, які були на танкері, «як виглядає, дещо знизило напругу», але дії України підкреслюють дипломатичні та військові спалахи між двома країнами.

Також це є великим тестом для новобраного українського президента Володимира Зеленського, який запевняв у пошуку мирних зусиль з Кремлем після понад п’яти років конфлікту між українськими силами та промосковськими сепаратистами у Східній Україні.

The Washington Post зазначає, що СБУ ідентифікувала танкер Nika Spirit як такий, що брав участь у перехваті українських кораблів 25 листопада в Керченській протоці біля Криму. 24 українських моряка й надалі утримуються Росією в полоні.

Газета помітила, що перед тим, як Україна звільнила екіпаж танкера, Кремль назвав моряків «російськими заручниками» та погрожував швидкими «наслідками».

Але Україна відпустила російських моряків і не висунула їм звинувачення, але судно натомість залишається заякореним в Ізмаїлі.

«Затримання російського танкеру відлунює напругу в Перській затоці, де Іран захопив танкер під британським прапором минулого тижня. Дії Ірану є відповіддю на захоплення іранського танкеру британськими силами раніше цього місяця», – пише американська газета.

The Washington Post каже, що наразі неясно, чи затримка російського танкеру Україною могла б зашкодити зусиллям по організації обміну заручниками, що могло б включати і 24-х українських моряків.

Видання нагадує, що танкер Nika Spirit має той самий міжнародний ідентифікаційний код як і танкер Neyma, який використала російська берегова охорона для блокування трьох українських кораблів в листопаді, не давши їм можливості увійти до Керченської протоки.

Журнал Newsweek теж вміщує статтю про затримку російського танкера і каже, що між Росією та Україною – нова напруга, і що конфлікт довкола танкера перекинувся з Близького Сходу до Європи.

Видання пише, що російський екіпаж танкера Україна відпустила, проте саме судно залишається в Ізмаїлі.

В той час як Москва та Київ вели переговори про повернення українських військових кораблів «Нікополь», «Бердянськ», а також буксира «Яна Капу», два інших судна – також нафтовий танкера – утримуються суперницькими сторонами за тисячі миль.

Протока Гормуз в Перській затоці є найзавантаженішою через рух нафтових танкерів і США звинувачують Іран в прихованих нападах на міжнародні танкери в Оманській затоці. І хоча Вашингтон надіслав до того регіону додаткові сили для захисту міжнародного судноплавства, саме Британія арештувала іранський супертанкер раніше цього місяця, звинувативши його в перевезенні нафти до Сирії в порушення санкцій ЄС.

Часопис зазначає, що Іран захопив британський танкер після того, як Британія захопила іранський танкер «Grace 1» під панамським прапором в Гібралтарській протоці, яка з’єднує Середземне море з Атлантичним океаном.

А минулого тижня Вартові ісламської революції – елітний підрозділ Ірану – затримали британський танкер «Stena Imperо», що широко розглядалося як дії у відповідь.

Британський тижневик The Economist вмістив статтю під заголовком: «Володимир Зеленський вичищає парламент від старої еліти», а підзаголовок питає: «Але чи зможе комік-президент України довести до кінця свою революцію?»

В статті читаємо, що y відомому серіалі «Слуга народу» Василь Голобородько, шкільний вчитель, який став президентом, відповідає на блокування своїх реформ розстрілом парламенту. Після травневої присяги як вже реальний президент, Володимир Зеленський, який грав комедійного Голобородька, словесно атакував парламент, розпустивши його.

Виборцям сподобався цей словесний випад. Під час дочасних виборів 21 липня нова партія «Слуга народу», яку журнал називає особистою партією Зеленського, отримала абсолютну більшість в новому парламенті, причому як за партійними списками, так і в одномандатних округах. Відтепер партія Зеленського матиме 254 мандати з 424 в Раді.

«Так само як перемога Зеленського з 73 відсотками на президентських перегонах у квітні, взяття Ради відображає огиду українців до своєї правлячої еліти», – зазначає видання.

Олігархи, які мали завеликий вплив на українську політику протягом десятиліть, нині почуваються непевно.

«Часи їхньої слави минули», – цитує видання експерта Балаша Ярабіка з Центру Карнеґі. І це особливо було помітно в одномандатних округах, де раніше гроші давали мандат і місце в парламенті.

«Разом двоє виборів цього року становлять нову українську революцію, цього разу – скриньками для голосування», – зазначає британський тижневик.

Видання нагадує про три основні обіцянки Зеленського: покласти край війні з Росією на сході, відродити економіку та викорінити поширену в Україні корупцію. Нині 40 відсотків населення вірить, що країна рухається в правильному напрямку, порівняно з 15 відсотками на початку року.

Нині, маючи більшість в Раді, Зеленський почне виконувати свої обіцянки і першим його післявиборчим завданням буде вибір прем’єр-міністра, читаємо у статті.

Наскільки Зеленський може кинути виклик старій системі, яка закоренилася в бюрократії, судах та силових структурах, залежайте від команди, яку він приведе. Президент ще не визначився з міністром оборони, що відстає від потреб на тлі війни з Росією на сході, каже видання.

І хоча деякі з призначенців мають вражаюче реформістське минуле, однак інші прийшли зі Студії «Квартал 95» Зеленського. Мало що пов’язує нових депутатів від «Слуги народу» з прапором, під яким вони йшли на виборах до Ради.

Олігархи, включно з Ігорем Коломойським, як кажуть, мають свої власні фракції всередині «Слуги народу», зазначає The Economist і цитує політичного філософа Михайла Мінакова: «Ця еліта не обов’язково буде кращою за попередню».