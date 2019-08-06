У Того оштрафували судно, яке заходило в порти анексованого Криму

Морська адміністрація Того виключила з Реєстру судноплавства і оштрафувала на 15 тисяч доларів судно Alianca, яке заходило в порти анексованого Криму. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим.

У відомстві зазначили, що вони встановили факт «незаконного заходження суден» в кримські порти і звернулися до Морської адміністрації України.

«За результатами розгляду Міністерством закордонних справ України було отримано інформацію, що у зв’язку з порушенням законодавства України судном Alianca проведена відповідна робота з Морською адміністрацією Республіки Того. Як наслідок, судно Alianca виключено з Реєстру судноплавства, що позбавляє останнього права плавання під прапором Того», – мовиться в повідомленні.

Окрім того в прокуратурі виявили, що судно Rani також порушувало українське законодавство і заходило в закриті порти анексованого півострова.

«Що стосується судна Rani, у зв’язку зі зміною судновласника новий власник судна попереджений про виключення з Реєстру судноплавства в разі повторного заходу в закриті порти півострова Крим», –зазначили у відомстві.

Публічних коментарів представників компаній судновласників на даний момент немає.

З липня 2014 року уряд України офіційно припинив функціонування всіх портів анексованого Росією півострова, гавані Криму закриті для міжнародного судноплавства.