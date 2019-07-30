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30 Липень 2019, Київ 16:48
Новини | Політика

Суд заарештував затриманий в Ізмаїлі російський танкер

Затриманий українськими правоохоронцями російський танкер Neyma, Ізмаїл, 25 липня 2019 року

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Приморський районний суд Одеси перевірив правомірність дій військових прокурорів і слідчих СБУ під час обшуку 25 липня в порту Ізмаїл російського танкера Neyma і наклав на судно арешт, повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.

«За результатами розгляду відповідного клопотання суд наклав арешт на зазначене судно разом із вилученими під час обшуку документами», – вказав Матіос у мережі Facebook 30 липня.

25 липня в СБУ повідомили, що слідчі Служби безпеки України і військової прокуратури затримали в Ізмаїлі російський танкер, який блокував українські військові кораблі біля Керченської протоки в листопаді 2018 року, коли Росія захопила три українські військові судна і 24 моряків.

За даними СБУ, після подій 2018 року російські власники змінили назву танкера на Nika Spirit.

Згодом екіпаж танкера із 10 моряків відпустили. У Службі безпеки пояснили, що моряки не порушували закон.

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