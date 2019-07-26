Військова прокуратура України затримали російський танкер, який раніше блокував українські кораблі у Керченській протоці, коли Росія захоплювала моряків. Раніше президент Зеленський заявляв, що найближчим часом сподівається вирішити питання полонених українських моряків. Якою може бути відповідь Путіна Зеленському за танкер? Учасники програми «Ваша Свобода»: експерт з питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал Василь Богдан та експерт з питань безпеки, екс-депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков.