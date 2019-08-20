США застерігають Грецію та інші порти Середземномор’я від допомоги іранському танкеру – Reuters

Сполучені Штати застерігають Грецію, а також всі інші порти Середземного моря від надання допомоги іранському танкеру Adrian Darya 1, раніше відомому як Grace1. Про це чиновник Державного департаменту США повідомив інформаційному агентству Reuters.

За словами представника відомства, будь-яку допомогу, надану судну, Вашингтон розцінить як допомогу іранському Корпусу вартових ісламської революції, який США визнав закордонною терористичною організацією. Сприяння танкеру може потягнути за собою наслідки для можливості в’їзду до США та кримінальну відповідальність, сказав співрозмовник Reuters.

Також 19 серпня державний секретар США Майк Помпео в інтерв’ю телеканалу Fox News назвав «прикрим» звільнення Гібралтаром іранського танкера Adrian Darya 1.

За словами Помпео, якщо Іран зможе отримати прибуток з нафти на борту танкера, Корпус вартових ісламської революції матиме «більше грошей, більше багатства, більше ресурсів, щоб продовжувати кампанії терору».

За даними сайтів для відстеження кораблів, судно наразі пряму до порту Каламата, Греція, і має прибути туди 25 серпня.

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19 серпня Іран застеріг Сполучені Штати від спроб затримати Adrian Darya 1, пообіцявши, що це матиме «серйозні наслідки».

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкеh Grace1, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства. Танкер досі затриманий.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з судна.

18 серпня влада Гібратару відкинула запит Сполучених Штатів Америки про арешт танкера і залишила в силі своє рішення дозволили йому залишити порт. Танкер змінив назву на Adrian Darya 1, прапор з панамського на іранський і вийшов з порту, прямуючи до Греції.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського союзу. У Гібралтарі заявили: «діапазон санкцій ЄС проти Ірану, якими керується Гібралтар, є вужчим, ніж діапазон санкцій США».