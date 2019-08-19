Іран пригрозив США «серйозними наслідками» в разі затримання його танкера

Міністерство закордонних справ Ірану попередило США про «серйозні наслідки» в разі затримання його танкера, який у ніч на 19 серпня залишив Гібралтар після того, як був затриманий там на початку липня.

«Іран попередив американських представників через усі можливі канали… не робити такої помилки, бо вона матиме серйозні наслідки», – заявив 19 серпня речник МЗС Ірану Аббас Мусаві, повідомляє агенція AFP.

У ніч на 19 серпня затриманий у липні іранський нафтовий супертанкер, арешту якого вимагали США, залишив Гібралтар і вирушив у напрямку Греції.

Іран підтвердив, що танкер залишив Гібралтар.

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства. Британський танкер досі затриманий.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з танкера

18 серпня влада Гібратару відкинула запит Сполучених Штатів Америки про арешт танкера і залишила в силі своє рішення дозволили йому залишити порт.

Згідно з офіційним повідомленням влади британської заморської території, ордер американського суду не змогли взяти до виконання, оскільки він суперечить чинним нормам Європейського союзу. У Гібралтарі заявили: «діапазон санкцій ЄС проти Ірану, якими керується Гібралтар, є вужчим, ніж діапазон санкцій США».