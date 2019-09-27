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27 Вересень 2019, Київ 07:58
Новини | Міжнародні

Захоплений у липні британський танкер залишив іранський порт – дані про рух кораблів

Корабель Stena Impero змінив пункт призначення із порту в саудівському місті Ель-Джубайль на «Порт Рашид» в Об’єднаних Арабських Еміратах

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Захоплений у липні британський танкер разом із його екіпажем залишив іранський порт у Бандар-Аббасі, свідчать дані компанії Refinitiv, яка серед іншого відслідковує рух кораблів.

Згідно з цими даними, 27 вересня корабель Stena Impero змінив пункт призначення із порту в саудівському місті Ель-Джубайль на «Порт Рашид» в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Дані на порталі Myshiptracking також свідчать, що танкер залишив іранські води.

Офіційного підтвердження відправлення корабля наразі немає.

4 липня влада Гібралтару затримала іранський танкер, вважаючи, що він везе нафту на завод в Сирію в порушення міжнародних санкцій. Через два тижні Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства.

15 серпня влада Гібралтару офіційно повідомила, що танкер вільний. За словами урядовців, Іран зобов’язався не вивантажувати в Сирії нафту з танкера. Через кілька днів корабель залишив Гібралтар.

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