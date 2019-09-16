Іран заявляє про захоплення корабля в Перській затоці нібито за контрабанду нафти до ОАЕ

Іранський «Корпус вартових ісламської революції» заявляє про затримання корабля в Перській затоці, звинувачуючи його за контрабанду палива до Об’єднаних Арабських Еміратів, повідомляє іранська служба Радіо Свобода.

Як заявив 16 вересня командир Корпусу Алі Озмаї, судно мало не борту 250 тисяч літрів палива, коли його затримали поблизу узбережжя іранського острова.

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За словами Озмаї, корабель здійснював рейс від іранського портового міста Бендер-Ленге до територіальних вод Об’єднаних Арабських Еміратів.

11 членів екіпажу затримали – представник Корпусу вартових не уточнив, коли конкретно це сталося і яке в них громадянство. Не уточнюється також, під чиїм прапором йшло судно.

Затримання корабля відбулося на тлі дедалі більш напруженої ситуації в Перській затоці – стратегічного глобального каналу постачання найти та газу з Близького Сходу.

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14 вересня дрони вдарили по нафтових заводах у Саудівській Аравії. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.​

США назвали Іран відповідальним за напади. У Тегерані відкидають звинувачення.

19 липня 2019 року Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства.