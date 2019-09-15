Іран відкинув звинувачення США у причетності до нападу на саудівські нафтові заводи

Іран відкидає звинувачення США у причетності до атак на саудівські нафтові заводи, які вплинули на світовий видобуток нафти.

Представник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, виступаючи на державному телебаченні, назвав заяву США «безглуздою». Старший командир Революційної гвардії попередив, що Ісламська Республіка готова до «повноцінної» війни.

«Усі повинні знати, що всі американські бази та їх авіаносці на відстані до 2000 кілометрів навколо Ірану знаходяться в межах [досягнення для] наших ракет», – заявив начальник аерокосмічних сил Корпусу революційних гвардійців Аміралі Гаджізаде, якого процитувало напів офіційне інформаційне агентство Tasnim.

Удари по нафтових заводах у Саудівській Аравії були завдані 14 вересня рано вранці. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.

Єменські повстанці-хусити заявили про свою відповідальність за напад, в якому брали участь десять безпілотних апаратів. У світових ЗМІ, однак, з’явилося припущення, що напад організував Іран або проіранські сили.

Держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність на Іран за напад дронів на саудівські нафтові заводи. За словами Помпео, «Тегеран завдав безпрецедентний удар по світовим поставкам нафти». Глава Держдепартаменту США відзначає відсутність доказів, що удари завдавалися з території Ємену. Помпео звинуватив президента Ірану Хассана Роухані і главу МЗС Ірану Джавада Заріфа у використанні прийомів «фальшивої дипломатії».