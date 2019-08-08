Ціна нафти падала до семимісячного мінімуму

Котирування нафти марки Brent 7 серпня падали на 4,3% до 56 доларів 42 центів за барель. Упродовж торговельної сесії був оновлений семимісячний мінімум, від квітневого максимуму нафта подешевшала на 20%.

Зранку 8 серпня «чорне золото» частково відіграло втрати, станом на 9:05 котирування склали 57 доларів 76 центів.

Нинішнє зниження котирувань фахівці пов’язують із черговим етапом торговельної війни між США та Китаєм, яка, вважають експерти, може спричинити уповільнення темпів розвитку світової економіки та послаблення попиту на сировину.

На американських біржах 5 серпня відбулося найбільше в 2019 році падіння курсів акцій (близько 3%), 6 червня на торгах відбулося часткове відновлення котирувань (на понад 1%).

Це сталося на тлі падіння китайської національної валюти, юаня, до рівня понад 7 юанів за 1 долар. Це найбільше здешевлення юаня в межах одного торговельного дня за 10 років, президент США Дональд Трамп одразу ж звинуватив Китай в «маніпуляції валютою». Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив 5 серпня, що Вашингтон співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом для усунення недобросовісної конкуренції з боку Пекіна.