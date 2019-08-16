Bloomberg: санкції США проти Ірану і Венесуели могли допомогти Росії

Санкції, запроваджені минулого і цього року адміністрацією президента США Дональда Трампа проти Ірану і Венесуели, привели до зростання попиту на російську нафту і, відповідно, зростання доходів російських експортерів енергоресурсів, пише агентство Bloomberg.

Автори видання додають, що Сполучені Штати «допомогли» російському бюджету «ненавмисно».

Від листопада минулого по травень нинішнього року російські нафтові компанії завдяки санкціям проти двох країн отримали додаткові доходи сумою не менше ніж 905 мільйонів доларів, підрахував Bloomberg. Через санкції на світовому ринку виник дефіцит так званої важкої нафти, в результаті чого зріс попит на російську нафту марки Urals, характеристики якої схожі на іранську і венесуельську.

У результаті навесні нинішнього року нафта Urals стала коштувати на світових ринках дорожче, ніж нафта марки Brent, хоча традиційно вартість бареля нафти Brent була на кілька доларів вищою, ніж Urals. Зараз ціна бареля Urals і Brent приблизно однакова – близько 60 доларів.

В оцінку суми додаткових доходів російських експортерів нафти при цьому не включений той ефект, який санкції проти Ірану і Венесуели мали на вартість нафти Brent – низка експертів вважає, що саме через санкції вона залишається на відносно високому рівні.

Сполучені Штати в січні запровадили санкції проти нафтового сектору Венесуели – після того, як визнали Хуана Гуайдо тимчасовим головою держави, а президента Ніколаса Мадуро закликали до віставки.

У травні були посилені санкції проти Ірану, США запровадили проти цієї країни повне нафтове ембарго, скасувавши дозволи на експорт іранської нафти для восьми держав, у яких вони були.