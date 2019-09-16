У світі різко зросли котирування нафти

Котирування нафти на світових ринках різко зросли на торгах 16 вересня. Ціна нафти марки Brent нині складає понад 66 доларів, хоча на закритті торгів у п’ятницю ледь перевищувала позначку 60 доларів за барель.

Зростання котирувань на 10% сталося внаслідок ударів по нафтових заводах у Саудівській Аравії, які були завдані 14 вересня. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.

Єменські повстанці з шиїтського антиурядового руху Хуті, підтримуваного Іраном, заявили про свою відповідальність за напад, в якому брали участь десять безпілотних апаратів. У світових ЗМІ, однак, з’явилося припущення, що напад організував Іран або проіранські сили.

Державний секретар США Майк Помпео поклав відповідальність на Іран за напад дронів на саудівські нафтові заводи. За словами Помпео, «Тегеран завдав безпрецедентного удару по світових поставках нафти». Голова Держдепартаменту США відзначив відсутність доказів, що удари завдавалися з території Ємену. Помпео звинуватив президента Ірану Хасана Роугані і голову МЗС Ірану Могаммада Джавада Заріфа у використанні прийомів «фальшивої дипломатії».

Іран відкинув звинувачення США у причетності до атак на саудівські нафтові заводи, які вплинули на світовий видобуток нафти. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, виступаючи на державному телебаченні, назвав заяву США «безглуздою». А один із чільних командирів Корпусу вартових Ісламської революції, елітного іранського військового формування, попередив, що Іран готовий до «повноцінної» війни.