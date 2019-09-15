США назвали Іран відповідальним за напад дронів на саудівські нафтові заводи

Держсекретар США Майк Помпео поклав відповідальність на Іран за напад дронів на саудівські нафтові заводи. За словами Помпео, «Тегеран завдав безпрецедентний удар по світовим поставкам нафти».

Удари були завдані 14 вересня рано вранці. Глава Держдепартаменту США відзначає відсутність доказів, що удари завдавалися з території Ємену. Помпео звинуватив президента Ірану Хассана Роухані і главу МЗС Ірану Джавада Заріфа у використанні прийомів «фальшивої дипломатії».

Напад 14 вересня показує, що підтримувані Іраном повстанці-хусити розташовують все більш передовими системами озброєнь – від балістичних ракет до безпілотних апаратів. Така зброя є реальною загрозою виробничим потужностям у Саудівській Аравії – провідному світовому експортері сирої нафти, відзначають західні агентства.

Раніше в суботу повідомлялося, що нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.

Єменські повстанці-хусити заявили про свою відповідальність за напад, в якому брали участь десять безпілотних апаратів. У світових ЗМІ, однак, з’явилося припущення, що напад організував Іран або проіранські сили.

CNN звертає увагу на те, що удари по саудівських нафтових об’єктах сталися за кілька днів до відкриття в Нью-Йорку сесії Генеральної асамблеї ООН.