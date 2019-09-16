США готові до відповіді на повітряні атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії – Трамп

Дональд Трамп заявив, що США готові до відповіді на атаки нафтового родовища і найбільшого в світі заводу зі стабілізації нафти у Саудівської Аравії. Однак, потребують точної інформації про те, хто саме є причетним до атаки. Чи справді може розпочатися війна? І хто ж стоїть за суботніми атаками, ймовірно з використанням дронів, на НПЗ Саудівської Аравії?

Сполучені Штати оприлюднили супутникові фотографії результатів атаки на одне із найбільших нафтових родовищ Абкайк у Саудівській Аравії і найбільшого у світі нафтопереробного заводу (НПЗ). США стверджують, що отримані ними дані вказують, що напади не були вчинені з Ємену, а, швидше за все з Іраку, або з Ірану.

Атаки призвели до великих пожеж, однак, як повідомляє влада Саудівської Аравії, у результаті нанесених повітряних ударів ніхто не постраждав. З огляду на це, аналітики припускають, що ці високоточні атаки були здійсненні із застосуванням крилатих ракет, запущених або з Ірану або з іракської території.

США готові дати відповідь на атаку, що сталася 14 вересня 2019 року, але очікують більше інформації від Саудівської Аравії, повідомив президент США Дональд Трамп.

«Є підстави вважати, що ми знаємо винуватця, ми готові до відповіді, але очікуємо почути від Королівства, хто, на їхню думку, став причиною атаки і на яких умовах будемо діяти далі», – написав Трамп у Twitter увечері 15 вересня.

Раніше, одразу після атаки на Саудівську Аварію, держсекретар США Майк Помпео звинуватив у нападі Іран, відкинувши заяву єменських, підтримуваних Іраном антиурядових сил, що це вони здійснили атаку із застосуванням безпілотників.

«Тегеран стоїть за майже 100 нападами на Саудівську Аравію, тоді як Рухані та Зариф претендують на участь у дипломатії. На тлі всіх закликів до деескалації Іран вчинив безпрецедентну атаку на енергоносії у світі. Немає жодних доказів, що напад був з Ємену», – написав Помпео у Twitter.

У США кажуть, що антиурядові сили Хуті у Ємені не змогли нанести такі точні і потужні удари.

Іран відкинув ці звинувачення і назвав їх «найбільшою брехнею».

Що кажуть аналітики?

Науковий співробітник Міддлберійского інституту міжнародних досліджень Джеффрі Льюїс вважає заяву Трампа про те, що він залишає рішення за Саудівською Аравією, «патетичною».

Льюїс, який веде блог Arms Control Wonk, висловив своє припущення «Голосу Америки», що президент США «готує собі виправдання», щоб він міг оголосити, що він «хотів помститися, але саудівська сторона сказала – ні».

На думку Льюїса, Трамп «любить робити жорсткі заяви», і не можна виключити, що «якісь символічні дії» будуть, але аналітик не думає, що у президента США «вистачить мужності розпочати війну».

Натомість, засновник аналітичного центру Arabia Foundation Алі Шихаб у коментарі «Голосу Америки»​ припустив, що «ймовірними цілями США або Саудівської Аравії в Ірані могли б стати нафтопереробні заводи і важливі нафтові об'єкти».

Також він зауважив, що навіть без огляду на на твіт Дональда Трампа, Саудівська Аравія мусить координувати свої дії зі США, оскільки її дії у відповідь піддадуть небезпеці нападу з боку Ірану американські війська і об'єкти ​на іншій стороні Перської затоки. ​

Неназвані американські посадовці, яких цитує New York Times, кажуть, що у нападі могли бути застосовані безпілотні літальні апарати і крилаті ракети.

Агентство новин Associated Press пише про можливість бойових дій у Перській затоці, нагадуючи про нещодавні напади на танкери.

Associated Press цитує американського посадовця, який, побажавши залишитися неназваним, сказав, що у Вашингтоні розглядають усі варіанти дій у відповідь, включно з військовим.

Як реагують у США та світі?

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив атаки на нафтопереробні підприємства Саудівської Аравії і закликав сторони запобігти ескалації напруження

«Генеральний секретар засуджує суботні атаки на об'єкти компанії Aramco у східній провінції Королівства Саудівська Аравія, відповідальність за які взяли Хуті», – мовиться у заяві прес-служби Гутерріша.

А між тим, у самих Сполучених Штатах лунають голоси, що закликають до активних дій.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликав США розглянути можливість удару по іранських нафтопереробних підприємствах.

«Це черговий приклад того, як Іран сіє хаос на Близькому Сході. Іранський режим не зацікавлений у мирі – вони прагнуть отримати ядерну зброю та домінувати у регіоні. Настав час США розглянути варіант удару по іранських нафтопереробних підприємствах, якщо вони будуть продовжувати провокації, або продовжать збагачення урану. Іран не припинить свою неналежну поведінку доки не зіткнеться із більш відчутними наслідками, як наприклад – напад на їх нафтопереробні заводи, які б зламали хребет режиму», – написав Грем у Twitter.

Як реагують ціни на нафту?

Внаслідок атак нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу. Щоб забезпечити безперебійне постачання нафти Саудівська Аравія вимушена була скористатися своїми резервами.

Ф'ючерси на нафту при відкритті ринків виросли на 11,73 долара і склали 71,95 долара.

Це найбільший стрибок у доларовому вираженні з початку торгівлі ф'ючерсами в 1988 році.

Президент США Дональд Трамп також санкціонував можливість відкрити стратегічні нафтові резерви США, якщо потрібно буде стабілізувати світовий ринок після атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії.

Королівство Саудівська Аравія посідає перше місце у світі за запасами і видобутком нафти.