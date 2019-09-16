МЗС України засуджує напади на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії

Міністерство закордонних справ України засуджує напади на нафтові об’єкти в Саудівській Аравії.

«МЗС України висловлює глибоке занепокоєння у зв’язку з диверсійно-терористичними атаками на об’єкти енергетичної інфраструктури на території Королівства Саудівська Аравія, останнім проявом яких стали напади на нафтопереробний завод в Абкайку та родовище Хурайс 14 вересня 2019 року. В Україні рішуче засуджують скоєння цих терактів, що ставлять під загрозу життя мирних жителів Саудівської Аравії, екологічну безпеку регіону та стабільність світового ринку енергоресурсів», – заявили в МЗС.

14 вересня дрони вдарили по нафтових заводах у Саудівській Аравії. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.

Єменські повстанці з шиїтського антиурядового руху Хуті, підтримуваного Іраном, заявили про свою відповідальність за напад, в якому брали участь десять безпілотних апаратів.

США назвали Іран відповідальним за напади. У Тегерані відкидають звинувачення.