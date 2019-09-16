Трамп наказав відкрити стратегічні резерви США через події в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп наказав відкрити стратегічні резерви Сполучених Штатів після атак на нафтові об’єкти Саудівської Аравії.

«У зв’язку з атакою на Саудівську Аравію, яка може вплинути на ціни на нафту, я санкціонував випуск нафти зі стратегічного нафтового резерву, якщо це буде потрібно, в обсязі, достатньому, щоб тримати ринки добре забезпеченими», – написав американський лідер у твітері.

Котирування нафти на світових ринках різко зросли на торгах 16 вересня. Ціна нафти марки Brent нині складає понад 66 доларів, хоча на закритті торгів у п’ятницю ледь перевищувала позначку 60 доларів за барель.

Зростання котирувань на 10% сталося внаслідок ударів по нафтових заводах у Саудівській Аравії, які були завдані 14 вересня. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.

Єменські повстанці з шиїтського антиурядового руху Хуті, підтримуваного Іраном, заявили про свою відповідальність за напад, в якому брали участь десять безпілотних апаратів. У світових ЗМІ, однак, з’явилося припущення, що напад організував Іран або проіранські сили.