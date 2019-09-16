Путін, Ердоган та Роугані зістрічаються в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 16 вересня приймає в Анкарі своїх колег із Росії та Ірану – Володимира Путіна та Хасана Роугані. Темою зустрічі трьох лідерів є ситуація в Сирії.

Очікується, що в центрі уваги буде просування сил сирійського уряду в останньому регіоні, частково контрольованому опозицією, – в провінції Ідліб на північному заході країни.

Торік Росія та Туреччина підписали угоду про буферну зону, яка мала захистити населення Ідліба від дій урядових сил. Анкара має в цій провінції 12 спостережних пунктів на виконання угоди про буфернуу зону, проте влада Туреччини побоюється, що сирійські сили, підтримувані російською авіацією, просунуться в Ідлібі далі.

Від листопада 2017 року це п’яті переговори лідерів трьох країн щодо громадянської війни в Сирії. Остання дотепер зустріч відбулася в лютому 2019 року.

У серпні речник президента Туреччини Ібрагім Калін заявив, що троє лідерів також обговорюватимуть «створення конституційної комісії та те, як слід продовжити політичний процес»

Росія та Іран підтримують сирійського президента Башара Асада, Туреччина виступає проти нього і підтримує певні групи опозиційних сил.