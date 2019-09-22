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22 Вересень 2019, Київ 13:08
Новини | Міжнародні

Президент Ірану має намір запропонувати ООН свій план посилення безпеки у Перській затоці

Рохані виступив з заявою по національному телебаченні

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Президент Ірану Хассан Рохані заявив про намір представити ООН свій план посилення безпеки у Перській затоці з допомогою інших країн регіону. Про це він заявив 22 вересня під час виступу на іранському телебаченні.

«Іноземні сили можуть спричинити проблеми та небезпеку для нашого народу та для нашого регіону», – заявив Рохані.

Він також пообіцяв, що Іран не дозволить порушувати кордони країни і запропонував «руку дружби та братства» іншим країнам регіону.

Читайте також: США готові до відповіді на повітряні атаки на нафтові об'єкти Саудівської Аравії – Трамп​

14 вересня дрони вдарили по нафтових заводах у Саудівській Аравії. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.​

США назвали Іран відповідальним за напади. У Тегерані відкидають звинувачення.

19 липня 2019 року Корпус вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський танкер Stena Impero, звинувативши його екіпаж в порушенні правил міжнародного судноплавства.

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