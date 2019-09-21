Трамп дозволив «помірне» посилення військової присутності США на Близькому Сході.

Президент США Дональд Трамп надав дозвіл на «помірне» посилення американських військових підрозділів у Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Це сталося після нападу на саудівську нафтову інфраструктуру, відповідальним за який Вашингтон вважає Іран.

Пентагон 20 вересня повідомив, що ще не ухвалив рішення щодо конкретних підрозділів, які будуть надіслані до регіону, а також не згадував про будь-які потенційні військові дії проти Ірану. Міністр оборони Марк Еспер заявив, що рішення США є відповіддю на запити Саудівської Аравії та ОАЕ. щоб поліпшити їхню протиповітряну та протиракетну оборону. За його словами, місія матиме «оборонний характер».

«Щоб запобігти подальшій ескалації, Саудівська Аравія попросила про міжнародну підтримку для захисту критичної інфраструктури королівства. Об’єднані Арабські Емірати також попросили про таку допомогу», – сказав очільник військового відомства США.

У липні США заявили, що надсилають близько 500 військовослужбовців до Саудівської Аравії, це сталося після серії атак на нафтові танкери в Оманській затоці. У цих атаках Вашингтон звинувачував Іран або підконтрольні йому гібридні сили.

Напруга в регіоні Близького Сходу знову зросла після того , як 14 вересня безпілотники атакували найбільший у світі нафтопереробний завод у Саудівській Аравії.