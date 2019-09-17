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17 Вересень 2019, Київ 08:01
Новини | Міжнародні

Трамп: усе більше даних, що за атакою на Саудівську Аравію стоїть Іран

Президент США Дональд Трамп

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Президент США Дональд Трамп 16 вересня заявив, що все більше даних вказують на те, що Іран стоїть за атакою на нафтові об'єкти Саудівської Аравії 14 вересня. Водночас американський лідер заявив, що остаточні висновки робити ще рано.

Трамп наголосив, що Сполучені Штати не хочуть війни, але готові допомогти ключовому союзнику в регіоні Перської затоки, коли буде «остаточно» визначено, хто несе відповідальність. «Я не хочу війни ні з ким, але ми готові», – сказав Трамп у Вашингтоні й додав, що переговори з союзниками в регіоні Перської затоки та в Європі передуватимуть будь-якому удару США.

Держсекретар США Майк Помпео вже прямо звинувачує Іран у нападі на найбільші нафтопереробні заводи Саудівської Аравії. Міністр оборони США Майк Еспер виступив з аналогічним твердженням 16 вересня після того, як США оприлюднили супутникові знімки і вказали також на дані розвідки.

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Удари по нафтових заводах у Саудівській Аравії були завдані 14 вересня. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.

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Єменські повстанці з шиїтського антиурядового руху Хуті, підтримуваного Іраном, заявили про свою відповідальність за напад, в якому брали участь десять безпілотних апаратів. У світових ЗМІ, однак, з’явилося припущення, що напад організував Іран або проіранські сили.

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