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19 Вересень 2019, Київ 22:45
Новини | Міжнародні

Помпео: США прагнуть «мирного вирішення» кризи з Іраном

Державний секретар США Майк Помпео

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Державний секретар США Майк Помпео відповів на іранські погрози «тотальної війни», заявивши, що Сполучені Штати «прагнуть мирного вирішення» кризи, спричиненої атакою на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії.

Після зустрічі з союзниками в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах Помпео 19 вересня заявив, що в регіоні існує «величезний консенсус» щодо того, що саме Іран здійснив напад, попри заперечення Тегерана.

Відповідальність за напад узяли на себе підтримувані Іраном єменські повстанці руху аль-Хуті, але у Вашингтоні та Ер-Ріяді цим заявам не вірять.

Саудівська Аравія 18 вересня продемонструвала фрагменти безпілотників і ракет, які, за її твердженнями, були використані в атаці на нафтову інфраструктуру країни 14 вересня.

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