США посилили санкції проти Ірану через напад на нафтові об’єкти Саудівської Аравії

Сполучені Штати запровадили новий етап санкцій проти Ірану, в тому числі проти його центрального банку та фонду національного добробуту, у зв’язку з нападами на нафтову інфраструктуру Саудівської Аравії, в яких Ріяд та Вашингтон звинувачують Тегеран.

Президент США Дональд Трамп, розповідаючи про санкції журналістам 20 вересня, назвав їх «санкціями найвищого рівня, коли-небудь запровадженими проти будь-якої країни».

Згідно з повідомленням Казначейства США, санкції спрямовані на Центральний банк Ірану, Національний фонд розвитку Ірану, а також компанію Etemad Tejarate Pars, що базується в цій країні.

У Казначействі назвали установи, проти яких запровадили нові санкції, основними джерелами фінансування «маріонеток і терористичних відгалужень», до яких віднесли зокрема організацію «Корпус вартових ісламської революції», її військовий підрозділ «Кудс» та збройний рух «Хезболла», який діє в Лівані.

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Казначейство застерегло інші країни від порушення накладених на Іран санкцій.

Причиною санкцій Вашингтона стали атаки безпілотників на нафтопереробні заводи концерну Saudi Aramco в Саудівській Аравії.

14 вересня безпілотники обстріляли два нафтопереробні заводи. Відповідальність взяли на себе єменські повстанці-хусити, пов’язані з Іраном. У Держдепартаменті США в нападі звинуватили Тегеран. Іран звинувачення відкидає.

Саудівська Аравія, яка вважається найбільшим експортером нафти в світі, удвічі знизила добовий видобуток. Ціни на сировину різко зросли. Вартість нафти марки Brent збільшилася майже на 14% – до 70 доларів за барель.

Президент США Дональд Трамп розпорядився при необхідності використовувати нафтові резерви країни для стабілізації ситуації.