Трамп «найближчими днями» визначиться з діями США щодо Ірану – Пенс

Віце-президент США Майк Пенс заявив 17 вересня, що у Вашингтоні вивчають відомості про можливу причетність Ірану до ударів, нанесених по нафтопереробному заводу в Саудівській Аравії.

Пенс виступив в аналітичному центрі Heritage Foundation у Вашингтоні. Він висловив готовність США захищати свої інтереси і інтереси своїх союзників на Близькому Сході. За його словами, президент США Дональд Трамп найближчими днями визначить оптимальний курс дій.

Пенс зазначив, що держсекретар США Майк Помпео 17 вересня вилетів до Саудівської Аравії, щоб обговорити ситуацію на місці.

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14 вересня дрони вдарили по нафтових заводах у Саудівській Аравії. Нафтовидобувна компанія Aramco, підприємства якої зазнали повітряних ударів при нальоті дронів, скоротила видобуток нафти на 5 мільйонів барелів на добу.

Єменські повстанці з шиїтського антиурядового руху Хуті, підтримуваного Іраном, заявили про свою відповідальність за напад, в якому брали участь десять безпілотних апаратів.

США назвали Іран відповідальним за напади. У Тегерані відкидають звинувачення.