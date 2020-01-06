Велика поховальна процесія, яка супроводжує тіло вбитого в Іраку іранського генерала Касема Солеймані, 6 січня дісталася Тегерану. Заупокійну молитву над ним очолив Верховний лідер країни Аятолла Хаменеї. Декілька центральних вулиць столиці Ірану закрили для автомобільного руху – на них зібралися сотні тисяч людей, що оплакують Солеймані. Вони, серед іншого, вигукують гасла, на кшталт: «Смерть Америці!». Іранське державне телебачення транслює поховальну процесію, яка розтягнулася на три кілометри дороги, що веде до площі Азаді в західній частині Тегерану.​ Генерала, як очікують, поховають 7 січня в його рідному місті Керман. (Відео IRIB via Reuters)