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06 січня 2020, Київ 16:08
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На жалобній церемонії в Тегерані за Солеймані проклинають Америку – відео

На жалобній церемонії в Тегерані за Солеймані проклинають Америку – відео
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Велика поховальна процесія, яка супроводжує тіло вбитого в Іраку іранського генерала Касема Солеймані, 6 січня дісталася Тегерану. Заупокійну молитву над ним очолив Верховний лідер країни Аятолла Хаменеї. Декілька центральних вулиць столиці Ірану закрили для автомобільного руху – на них зібралися сотні тисяч людей, що оплакують Солеймані. Вони, серед іншого, вигукують гасла, на кшталт: «Смерть Америці!». Іранське державне телебачення транслює поховальну процесію, яка розтягнулася на три кілометри дороги, що веде до площі Азаді в західній частині Тегерану.​ Генерала, як очікують, поховають 7 січня в його рідному місті Керман. (Відео IRIB via Reuters)

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