«Наша єдина проблема – Трамп»: Тегеран і Вашингтон обмінялися погрозами після вбивства Солеймані

Іран наразі не відповів військовими діями на загибель свого генерала, очільника сил «Кудс» Касема Солеймані, однак низка представників іранської влади виступили із різкими заявами. Зокрема радник президента Ірану Хасана Роугані Хесамеддін Ашена 5 січня заявив, що в Ірану «нуль проблем із американським народом» і нагадав, що Тегеран міг знайти спільну мову з попередніми адміністраціями Білого дому.

«Наша єдина проблема – Трамп. У разі війни саме він нестиме всю повноту відповідальності», – заявив Ашена.

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Сам Хаменеї погрожував «суворою помстою» за загибель Солеймані.

Президент США Дональд Трамп напередодні заявив, що в разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 «іранських об’єктах».

«Сполучені Штати щойно витратили 2 трильйони доларів на озброєння. Ми найбільші і наразі найкращі у світі! Якщо Іран атакує американську базу чи будь-якого американця, ми надішлемо дещо з цього нового красивого озброєння у їхньому напрямку… і без вагань!», – заявив він.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у відповідь звернув увагу на те, що серед мішеней США нібито можуть бути громадські місця та культурні цінності Ірану.

«Ті, хто маскуються під дипломатів та безсоромно погрожують іранським культурним та цивільним об’єктам, не мали б навіть завдавати собі клопоту відкривати юридичний словник. Jus cogens означає безапеляційність норм міжнародного права, тобто міжнародні червоні лінії», – заявив він.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.