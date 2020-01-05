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05 січня 2020, Київ 17:18
Новини | Міжнародні

Іран: тисячі людей зібралися на марш прощання з генералом Солеймані

Тіло Солеймані доставли до Ірану вранці 5 січня. На фото: попередня акція в Тегерані 4 січня

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Десятки тисяч іранців 5 січня взяли участь у жалобній процесії на честь начальника сил «Кудс» генерала Касема Солеймані, вбитого в Іраку.

Державне телебачення транслювало церемонії з міста Ахвазу і священного міста Машгад, під час яких вдягнені в чорне учасники маршу супроводжували труну з тілом Солеймані. Учасники ходи скандували гасла та били себе в груди, вшановуючи пам’ять військового.

Читайте також: «Наша єдина проблема – Трамп»: Тегеран і Вашингтон обмінялися погрозами після вбивства Солеймані​

Тіло генерала доставили до Ірану з Іраку вранці 5 січня. Після прибуття до Тегерану його поховають у рідному місті Керман 7 січня. 6 і 7 січня в Ірані оголошено вихідними.

Разом із Солеймані внаслідок авіаудару США загинув також Абу Магді аль-Мугандіс, заступник начальника іракського угруповання «Гашл Шаабі», яке підтримує Іран.

Акції пам’яті Солеймані відбулися напередодні і в Іраку.

В Іраку прощаються із генералом Солеймані
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В Іраку прощаються із генералом Солеймані

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Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.

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