Іран: тисячі людей зібралися на марш прощання з генералом Солеймані

Десятки тисяч іранців 5 січня взяли участь у жалобній процесії на честь начальника сил «Кудс» генерала Касема Солеймані, вбитого в Іраку.

Державне телебачення транслювало церемонії з міста Ахвазу і священного міста Машгад, під час яких вдягнені в чорне учасники маршу супроводжували труну з тілом Солеймані. Учасники ходи скандували гасла та били себе в груди, вшановуючи пам’ять військового.

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Тіло генерала доставили до Ірану з Іраку вранці 5 січня. Після прибуття до Тегерану його поховають у рідному місті Керман 7 січня. 6 і 7 січня в Ірані оголошено вихідними.

Разом із Солеймані внаслідок авіаудару США загинув також Абу Магді аль-Мугандіс, заступник начальника іракського угруповання «Гашл Шаабі», яке підтримує Іран.

Акції пам’яті Солеймані відбулися напередодні і в Іраку.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.