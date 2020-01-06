Район посольства США в Іраку обстріляли, є поранені цивільні – ЗМІ

Район Багдаду, де розташоване посольство США, обстріляли: по ньому випустили кілька ракет увечері 5 січня, повідомляють місцеві та західні ЗМІ. За повідомленнями, випустили від трьох до шести ракет.

За даними видання Al Jazeera, під час нападу використовували ракети «Катюша». Щонайменше дві з них потрапили в так звану «зелену зону», де розташовані урядові будівлі та дипломатичні місії.

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Ще кілька ракет впали в районі Аль-Джадрія, їхні вибухи призвели до поранення, за даними поліції, загалом шести людей.

Це вже другий напад на посольство США в Іраку після загибелі іранського генерала Касема Солеймані внаслідок американського авіаудару – минулого тижня його штурмували прихильники Ірану.

5 січня парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом до виведення всіх іноземних військ із території країни.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.