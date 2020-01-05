Столтенберґ скликає засідання Ради НАТО через події навколо Іраку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ скликає в понеділок, 6 січня, позачергове засідання Північноатлантичної ради, яке розгляне ситуацію на Близькому Сході в зв’язку з подіями навколо Іраку, повідомляють світові інформагенції.

Столтенберґ ухвалив рішення скликати зустріч після консультацій із союзниками.

Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Гасем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня.

Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.

Парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом до виведення всіх іноземних військ із території країни. Це стало реакцією на вбивство іранського генерала Гасема Солеймані в аеропорту Багдада 3 січня.