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05 січня 2020, Київ 20:20
Новини | Міжнародні

Парламент Іраку ухвалив резолюцію про виведення військ США з території країни

Акція протесту проти політики США на Близькому Сході, Багдад, Ірак, 1 січня 2019 року

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Парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом до виведення всіх іноземних військ із території країни. Це стало реакцією на вбивство іранського генерала Гасема Солеймані в аеропорту Багдада 3 січня.

Парламент Іраку також закликав до заборони будь-якої іноземної військової активності на іракській території, в повітряному просторі або в територіальних водах, хоч якими б обставинами така активність не пояснювалася.

Це рішення ще має затвердити уряд Іраку.

Зараз в Іраку перебувають 5 тисяч військовослужбовців США, переважно як військові радники.

Майк Помпео, державний секретар США
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Після вбивства іранського генерала тисячі іракців брали участь у жалобній процесії. Труну з тілом небіжчика доправили в аеропорт і відправили до Тегерана.

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