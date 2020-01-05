Парламент Іраку ухвалив резолюцію про виведення військ США з території країни

Парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом до виведення всіх іноземних військ із території країни. Це стало реакцією на вбивство іранського генерала Гасема Солеймані в аеропорту Багдада 3 січня.

Парламент Іраку також закликав до заборони будь-якої іноземної військової активності на іракській території, в повітряному просторі або в територіальних водах, хоч якими б обставинами така активність не пояснювалася.

Це рішення ще має затвердити уряд Іраку.

Зараз в Іраку перебувають 5 тисяч військовослужбовців США, переважно як військові радники.

Після вбивства іранського генерала тисячі іракців брали участь у жалобній процесії. Труну з тілом небіжчика доправили в аеропорт і відправили до Тегерана.