Помпео: зволікати з ліквідацією Солеймані було небезпечно

Держсекретар США Майк Помпео заявив у неділю, що висновки розвідки, на підставі яких ухвалювалося рішення про нанесення американськими військовими авіаудару, в результаті якого був убитий іранський військовий командир Касем Солеймані, були вірні. За словами Помпео, бездіяльність призвела б до більш серйозної небезпеки.

Коментуючи заяви, згідно з якими наявні дані розвідки не були переконливими, Помпео сказав, виступаючи в програмі «Цього тижня» на каналі АВС, що у вищого керівництва, яке мало доступ до всіх розвідданих, «не було сумнівів».

«Оцінка розвідників була чіткою: не діяти, тобто дозволити Солеймані і далі займатися плануванням, його терористичною кампанією, становило б більшу загрозу, ніж ті заходи, на які ми пішли минулого тижня», – заявив Помпео.

Іранський військовий командир Солеймані був убитий в п’ятницю в результаті атаки американського безпілотника на його колону в аеропорту Багдада.

Після того, як Іран пригрозив відповідними заходами, президент Дональд Трамп заявив в суботу, що США можуть завдати ударів по 52 об’єктах, якщо Тегеран атакує американців або американські об’єкти.

«Ми заявили іранському режиму: досить! Ви більше не зможете уникнути відповідальності, використовуючи посередницькі сили і думаючи, що ваша країна буде в безпеці. Наша відповідь буде спрямована проти людей, які ухвалюють рішення, людей, які є джерелом загрози, яка походить від Ісламської Республіки Іран», – сказав Помпео.

Держсекретар наполягає на законності завданих ударів і заявив, що будь-які американські удари в майбутньому також будуть законними. Адміністрація Трампа на цьому тижні проінформує Конгрес про розвиток подій, сказав він.