Захід просить Іран продовжити виконання ядерної угоди і утриматися від насильства

Франція, Велика Британія та Німеччина закликали Тегеран до виконання ядерної угоди 2015 року та утриматися від насильства. У спільній заяві 6 січня представники трьох європейських держав-підписантів угоди підкреслили важливість зниження напруги в Іраку та Ірані та ще раз задекларували свою готовність протидіяти екстремістському угрупованню «Ісламська держава».

«Ми знову стверджуємо, що віддані боротьбі проти «Ісламської держави», яка залишається пріоритетом. Принципово важливо, щоб ми зберегли коаліцію в цьому питанні. Ми закликаємо іракську владу продовжити надавати підтримку коаліції», – йдеться в заяві трьох держав, або E3.

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Напередодні Іран заявив про намір відмовитися від будь-яких обмежень, передбачених ядерною угодою 2015 року. Уряд цієї країни анонсував п’ятий етап відступу від прописаних в документі зобов’язань.

Згідно з заявою, яку цитували офіційні медіа, країна відмовиться від «обмеження кількості центрифуг», які використовує для збагачення урану.

Іран також надалі не дотримуватиметься обмежень щодо рівня збагачення, обсягів запасів збагаченого матеріалу, дослідження чи розробок в галузі ядерної енергетики, йдеться документі.

Водночас Тегеран не уточнює, наскільки далеrj вже просунувся в своїй ядерній програмі.

Заява Ірану пролунала за три дні після того, як внаслідок авіаудару, завданого Сполученими Штатами, загинув начальник сил «Кудс» цієї країни генерал Касем Солеймані. Це ще більше погіршило і без того напружені відносини Тегерану й Вашингтону.

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Угода, укладена 2015 року, передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п'ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році та запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.

Європейські учасники угоди – Франція, Велика Британія та Німеччина – заявили про відданість домовленостям, але Тегеран неодноразово вимагав зробити більше, щоб зменшити вплив американських санкцій. Тегеран також відйшов від дотримання окремих пунктів угоди, активізувавши свою ядерну програму.