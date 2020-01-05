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05 січня 2020, Київ 23:20
Новини | Міжнародні

Іран заявив про скорочення зобов’язань за ядерною угодою

Дослідницький реактор у місті Арак, який був виведений з експлуатації за умовами угоди 2015 року

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Влада Ірану заявила, що продовжить скорочення зобов’язань за ядерною угодою 2015 року. Водночас Тегеран продовжить співпрацювати з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), повідомила агенція Reuters, посилаючись на офіційну заяву, оприлюднену іранським державним телеканалом.

У Тегерані заявили, що припиняють дотримання обмежень зі збагачення урану, передбачених угодою 2015 року. Іран також не дотримуватиметься і обмежень на наукові розробки.

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Угода, укладена 2015 року, передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п'ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році та запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.

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Європейські учасники угоди – Франція, Велика Британія та Німеччина – заявили про відданість домовленостям, але Тегеран неодноразово вимагав зробити більше, щоб зменшити вплив американських санкцій. Тегеран також відйшов від дотримання окремих пунктів угоди, активізувавши свою ядерну програму.

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