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30 грудня 2019, Київ 22:48
Новини | Міжнародні

Лавров: США та ЄС мають або виконувати ядерну угоду з Іраном, або відмовитися від неї

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров (п) зі своїм іранським колегою Мохаммадом Джавадом Заріфом, Москва, 30 грудня 2019 року

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що США та Європейський союз мають або дотримуватися умов ядерної угоди 2015 року з Іраном, або визнати ці домовленості такими, яких не існує. Про це Лавров сказав 30 грудня після зустрічі в Москві з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом.

Угода передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п'ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році та запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.

Європейські учасники угоди – Франція, Велика Британія та Німеччина – заявили про відданість домовленостям, але Тегеран неодноразово вимагав зробити більше, щоб зменшити вплив американських санкцій. Тегеран також відйшов від дотримання окремих пунктів угоди, активізувавши свою ядерну програму.

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