«Помста за кров»: коротко про загострення відносин між США та Іраном

Криза у відносинах між Іраном та США продовжує загострюватися протягом останніх днів: після вбивства свого генерала Тегеран обіцяв помститися, на що президент США відповів готовністю завдати удару по 52 «іранських об’єктах». Іран також вирішив скоротити свої зобов’язання за ядерною угодою. Ірак, тим часом, планує виведення іноземних військ зі своїх територій. Радіо Свобода коротко пояснює, що відбувається.

З чого почалося загострення?

З вбивства впливового іранського генерала.

3 січня 2020 року США авіаударом з дрона атакували командувача силами «Кудс» Касема Солеймані .

. Загинув також його радник Абу Магді аль - Мугандіс .

. Трамп затвердив авіаудар 2 січня.

Навіщо це Трампу?

За його словами, щоб «припинити війну».

Трамп заявив, що Солеймані займався плануванням «неуникненних та зловісних» нападів на об’єкти інтересу та союзників США.

62-річного Солеймані вважали другою за впливом особою в Тегерані, національним героєм.

США вважали його терористом.

Як реагує Іран?

В Ірані обіцяють помститися.

5 січня цього року Іран заявив про наміри скоротити зобов’язання за ядерною угодою 2015 року – припинення дотримання обмежень зі збагачення урану.

Угода передбачала полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності.

Франція, Велика Британія та Німеччина закликали Тегеран до виконання угоди та утримання від насильства.

Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф назвав вбивство генерала «актом міжнародного тероризму».

назвав вбивство генерала «актом міжнародного тероризму». Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї погрожував «суворою помстою».

погрожував «суворою помстою». Президент Хассан Роугані сказав, що американці не усвідомлюють, якої помилки припустилися. «Помста за його кров буде вимагати того дня, коли брудні руки Америки будуть відрізані назавжди від регіону», – цитує його «Бі-бі-сі».

сказав, що американці не усвідомлюють, якої помилки припустилися. «Помста за його кров буде вимагати того дня, коли брудні руки Америки будуть відрізані назавжди від регіону», – цитує його «Бі-бі-сі». Радник Роугані Хесамеддін Ашена 5 січня сказав: «Наша єдина проблема – Трамп. У разі війни саме він нестиме всю повноту відповідальності». З попередніми адміністраціями, за його словами, домовлятися вдавалося.

5 січня сказав: «Наша єдина проблема – Трамп. У разі війни саме він нестиме всю повноту відповідальності». З попередніми адміністраціями, за його словами, домовлятися вдавалося. Новий командувач сил Кудс пообіцяв помсту.

Як реагує Трамп на погрози?

Погрозою у відповідь.

Трамп у своєму твітері написав 4 січня, що у разі нападу з боку Ірану Вашингтон завдасть удару по 52 «іранських об’єктах».

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф у відповідь звинуватив США в намірі порушити міжнародне право, завдавши ударів по цивільних та культурних об’єктах.

А що робить Ірак?

Планує вивести американські війська.

5 січня парламент Іраку ухвалив резолюцію із закликом до виведення всіх іноземних військ із території країни.

Парламент також закликав до заборони будь-якої іноземної військової активності на іракській території.

Зараз в Іраку перебувають 5 тисяч військовослужбовців США (переважно військові радники).

Як відреагував Трамп?

Трамп заявив, що американські війська не залишать Ірак, доки Багдад не розрахується за військову базу, побудовану за рахунок США.

Він також погрожує Іраку «небаченими раніше» санкціями, якщо уряд країни попросить американських військових залишити її територію.

Який масштаб прощань з Солеймані?

Перш ніж його поховати, відповідні церемонії проходять в різних містах.

Велика поховальна процесія Солеймані, дісталася Тегерана 6 січня. Заупокійну молитву над ним очолив Верховний лідер країни Аятолла Хаменеї .

. Сотні тисяч людей прощалися в Тегерані з Солеймані.

Можна побачити людей з банерами «Смерть Америці».

Його тіло доставили з Іраку вранці 5 січня, де також проходила жалобна процесія.

Генерала поховають у рідному місті Керман 7 січня.

6 і 7 січня в Ірані оголошено вихідними.

4 січня багатотисячна церемонія прощання з Солеймані проходила у Багдаді. Під час ходи вони вигукували гасло «Смерть Америці».

У той же час в місті відбулися акції противників Солеймані, які підтримують дії США.

«Горювання за Касемом Солеймані – це перший акт відплати країни», – пише американський оглядач іранського походження Азет Моавені в статті для NYT.

Чи були напади на об’єкти США?

Так.

Район Багдаду, де розташоване посольство США, обстріляли кількома ракетами увечері 5 січня, як повідомляли ЗМІ.

Щонайменше дві потрапили в так звану «зелену зону», де розташовані урядові будівлі та дипломатичні місії.

В США всі підтримали вбивство?

Ні.

Низка конгресменів-демократів різко розкритикували Трампа за те, що він не отримав попередньої згоди Конгресу.

Чого бояться? Війни з Іраном.

Сенатор Берні Сандерс 4 січня закликав Конгрес діяти, аби стримати Трампа від «втягнення нашої країни у ще одну безкінечну війну».

4 січня закликав Конгрес діяти, аби стримати Трампа від «втягнення нашої країни у ще одну безкінечну війну». Голова Палати представників та представниця Демократичної партії Ненсі Пелосі висловила нерозуміння засекреченості формального сповіщення Білого дому щодо авіаудару.

Але критикують Трампа не всі. Держсекретар Майк Помпео 5 січня наполягав на законності ударів і заявив, що будь-які американські удари в майбутньому також будуть законними.

Як реагував світ?

Здебільшого негативно. Більшість держав занепокоєні можливим розгортанням нової війни на Близькому сході.