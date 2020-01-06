Тіло Солеймані доставили до Тегерану, Трамп знову застерігає від спроб помсти

Велика поховальна процесія, яка супроводжує тіло вбитого в Іраку іранського генерала Касема Солеймані, дісталася Тегерана. Заупокійну молитву над ним очолив Верховний лідер країни Аятолла Хаменеї.

Декілька центральних вулиць столиці закрили для автомобільного руху – на них зібралися сотні тисяч людей, що оплакують Солеймані.

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Іранське державне телебачення транслює поховальну процесію, яка розтягнулася на три кілометри дороги, що веде до площі Азаді в західній частині Тегерану.​

Очікується, що генерала поховають 7 січня в його рідному місті Керман.

Тим часом напруга між Іраном та США, чий дрон завдав смертельного для Солеймані авіаудару, зростає. Президент США Дональд Трамп, який раніше погрожував завдати удару по 52 об’єктах Ірану, якщо ця країна спробує помститися за вбивство генерала, наполягає на тому, що в цей перелік можна включати і культурну спадщину.

«Їм можна вбивати наших людей. Їм можна катувати та калічити наших людей. Їм можна використовувати дорожні міни та підривати наших людей. А ми не можемо чіпати їхні культурні атракції? Це так не працює», – заявив Трамп.​

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Раніше міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф звинуватив США в намірі порушити міжнародне право, завдавши ударів по цивільтних та культурних об’єктах.Іранський генерал, командувач силами «Кудс» 62-річний Касем Солеймані загинув внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. За даними ЗМІ, вогонь був відкритий з дрона.

Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.