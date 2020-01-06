У Вірменії затримали автора фейку про те, що Пашинян привітав Трампа з убивством Солеймані

Вірменьскі правоохоронці заарештували чоловіка за допис у Фейсбуці про те, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян нібито привітав президента США Дональда Трампа з вбивством іранського генерала Касема Солеймані. Відео затримання Національна служба безпеки Вірменії оприлюднила 5 січня.
За даними служби, правоохоронці визначили користувачів соцмереж, які нібито поширювали неправдиву інформацію, аби завдати шкода національній безпеці Вірменії. Як стверджують в НСБ, автор неправдивої новини використовував фальшиву ідентичність користувачки на ім’я Діана Арутюнян. Заява про те, що Пашинян нібито привітав Трампа, з’явилася після загибелі Солеймані 3 січня.
За повідомленням НСБ, поширення цієї інформації «було спрямоване на підбурення міжнаціональної, міжрасової та міжрелігійної ворожнечі». Також, як зазначають у службі, неправдиву новину зацитували іранські та азербайджанські ЗМІ.
Читайте також: Тіло Солеймані доставили до Тегерану, Трамп знову застерігає від спроб помсти
НСБ повідомляє про відкриття кримінального провадження, але не розкриває особи затриманого. На оприлюдненому правоохоронцями відео чоловік зізнається, що створив сторінку у Фейсбуці в 2018 році та відповідальний за поширення неправди щодо Пашиняна.
Сам Пашинян на власній сторінці в соцмережі також заперечував, що вітав Трампа з вбивством Солеймені, назвавши ці дані «фейковими новинами». Він також закликав США та Іран до стриманості – напруга між двома країнами дедалі росте, а Єреван підтримує тісні зв’язки з ними обома.
Міністерство закордонних справ Вірменії 3 січня заявило, що останні події можуть «підважити регіональну безпеку та дестабілізувати ситуацію на Близькому сході і за його межами». Дипломатичне відомство закликало знизити рівень напруги «винятково через мирні переговори».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ