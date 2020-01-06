У Вірменії затримали автора фейку про те, що Пашинян привітав Трампа з убивством Солеймані

Вірменьскі правоохоронці заарештували чоловіка за допис у Фейсбуці про те, що прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян нібито привітав президента США Дональда Трампа з вбивством іранського генерала Касема Солеймані. Відео затримання Національна служба безпеки Вірменії оприлюднила 5 січня.

За даними служби, правоохоронці визначили користувачів соцмереж, які нібито поширювали неправдиву інформацію, аби завдати шкода національній безпеці Вірменії. Як стверджують в НСБ, автор неправдивої новини використовував фальшиву ідентичність користувачки на ім’я Діана Арутюнян. Заява про те, що Пашинян нібито привітав Трампа, з’явилася після загибелі Солеймані 3 січня.

За повідомленням НСБ, поширення цієї інформації «було спрямоване на підбурення міжнаціональної, міжрасової та міжрелігійної ворожнечі». Також, як зазначають у службі, неправдиву новину зацитували іранські та азербайджанські ЗМІ.

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НСБ повідомляє про відкриття кримінального провадження, але не розкриває особи затриманого. На оприлюдненому правоохоронцями відео чоловік зізнається, що створив сторінку у Фейсбуці в 2018 році та відповідальний за поширення неправди щодо Пашиняна.

Сам Пашинян на власній сторінці в соцмережі також заперечував, що вітав Трампа з вбивством Солеймені, назвавши ці дані «фейковими новинами». Він також закликав США та Іран до стриманості – напруга між двома країнами дедалі росте, а Єреван підтримує тісні зв’язки з ними обома.

Міністерство закордонних справ Вірменії 3 січня заявило, що останні події можуть «підважити регіональну безпеку та дестабілізувати ситуацію на Близькому сході і за його межами». Дипломатичне відомство закликало знизити рівень напруги «винятково через мирні переговори».