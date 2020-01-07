Іран вніс до списку терористів всіх співробітників Пентагону США

Парламент Ірану 7 січня проголосував за закон, який визначає військове командування Сполучених Штатів та співробітників Міністерства оборони США (Пентагону) як терористів.

Згідно з новим законом, усі збройні сили США, співробітників Пентагону, пов’язані з ними організації, агентів та командувачів, зокрема причетних до вбивства командувача іранських сил «Кудс» Касема Солеймані, Іран визначає як «терористів».

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Депутати іранського парламенту проголосували за закон одностайно.

«Будь-яка допомога цим силам, в тому числі військова, у вигляді розвідки чи послуг, технічна, логістична вважатиметься допомогою в скоєнні терористичного акту», – йдеться в документі.

8 квітня 2019 року Іран визнав терористичною організацією Центральне командування Сполучених Штатів. Це сталося того ж дня, коли Вашингтон визнав іноземною терористичною організацією іранський Корпус вартових ісламської революції.

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Іранський генерал, командувач сил спецоперацій «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції 62-річний Касем Солеймані загинув 3 січня внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Сили «Кудс» (як і весь Корпус вартових) визнані у США терористичною організацією. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.