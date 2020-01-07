Кількість жертв тисняви в Ірані зросла, похорони Солеймані відклали

Кількість загиблих внаслідок тисняви в іранському місті Керман зросла до 40, понад 200 людей постраждали, повідомляють місцеві ЗМІ.

Трагедія сталася під час жалобного мітингу в день запланованого поховання іранського генерала Касема Солеймані. Влада вирішила відкласти поховання через побоювання щодо великого скупчення людей.

Нова дата поховання поки що невідома, як і причина, з якої почалася тиснява. Жалобні мітинги із сотнями тисяч учасників супроводжували тіло Солеймані після того, як його доставили до Ірану з Іраку 5 січня. Однак до подій у Кермані не було відомо про смертельні випадки тисняви під час цих заходів.

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Раніше 7 січня державний мовник Ірану повідомляв про 35 загиблих внаслідок тисняви на мітингу в Кермані – рідному місті генерала Солеймані, якого планували там поховати.

Іранський генерал, командувач сил спецоперацій «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції 62-річний Касем Солеймані загинув 3 січня внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Сили «Кудс» (як і весь Корпус вартових) визнані у США терористичною організацією. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.