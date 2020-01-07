Похорон Солеймані: через тисняву в натовпі загинуло 35 людей

Щонайменше 35 людей загинули через тисняву на багатотисячному жалобному мітингу в рідному місті іранського генерала Касема Солеймані 7 січня. Про це йдеться в повідомленні державного мовника Ірану.

Голова іранської служби з надзвичайних Пірхосейн Куліванд у коментарі телевізійному каналу сказав, що загиблі та поранені були учасниками поховальної процесії.

«Кілька громадян, які брали участь у поховальній процесії, були поранені, ще кілька загинули», – повідомив він.

Без посилання на Куліванда державний мовник повідомив про 35 загиблих та 48 поранених.

Процесії прощання з генералом Солеймані в Ірані збирають сотні тисяч людей. 7 січня тіло загиблого доставили в його рідне місто Керман, де мають поховати.

Поховальні церемонії супроводжуються мітингами, на яких лунають погрози на адресу Сполучених Штатів.

Командувач «Корпусу вартових ісламської революції» генерал-майор Хосейн Саламі, виступаючи на мітингу в Кермані під час похорону, сказав, що Іран «помститься» за смерть Солеймані.

«Ми помстимося. Ми підпалимо місце, яке вони люблять, і вони добре знають, де воно», – заявив Саламі. Він не уточнив, про яке саме місце йдеться.

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Іранський генерал, командувач сил спецоперацій «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції 62-річний Касем Солеймані загинув 3 січня внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Сили «Кудс» (як і весь Корпус вартових) визнані у США терористичною організацією. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.