США звинувачує Китай і Росію в блокуванні резолюції Радбезу ООН щодо нападу на своє посольство в Багдаді

Дипломатична місія Сполучених Штатів при Раді безпеки ООН 6 січня звинуватила Росію та Китай у блокуванні резолюції, яка мала б засудити напад на американське посольство в Багдаді.

Позиція Пекіну та Москви не дозволила ухвалити рішення, яке має бути результатом консенсусу всіх 15 членів Ради безпеки.

Звинувачення представників США пролунало після того, як російська та китайська делегації заявили, що засуджують напад на посольство Вашингтону в Багдаді 31 січня, однак вважають, що резолюція має засудити також і вбивство американськими військовими іранського генерала Касема Солеймані. Солеймані вважають організатором нападу на дипломатичну місію.

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Як стверджують представники США, 27 країн-членів ООН засудили атаку на посольство.

«Це створює різкий контраст із мовчанкою Ради безпеки ООН через те, що двоє постійних членів – Росія та США – не дали спільній заяві ходу», – йдеться в повідомленні американських дипломатів.

Посол Росії в ООН Василь Небензя сказав, що, хоча він погоджується з засудженням Вашингтоном нападу на посольство, було б «неможливо» не згадати також і вбивство Солеймані.

Посол Китаю Чжан Цзюнь також висловив думку, що «якщо Рада безпеки планує щось робити, ми мусимо охоплювати всю ситуацію повністю».

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Водночас на підтримку президента США Дональда Трампа висловився президент Бразилії Жаїр Болсонару. Як повідомляє інформаційна агенція AFP, у коментарі журналістам Болсонару заявив, що його адміністрація «не терпить тероризму».

Іранський генерал, командувач сил спецоперацій «Кудс» Корпусу вартових Ісламської революції 62-річний Касем Солеймані загинув 3 січня внаслідок авіаудару США в столиці Іраку Багдаді. Пентагон заявив, що президент США Дональд Трамп затвердив авіаудар зранку 2 січня. Сили «Кудс» (як і весь Корпус вартових) визнані у США терористичною організацією. Іран пообіцяв помститися США за вбивство генерала Солеймані.