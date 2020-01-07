Лідери НАТО та ЄС шукають спільної позиції щодо вбивства Солеймані

(Рубрика «Точка зору»)

Брюссель – Минулого тижня цілеспрямоване вбивство іранського військового лідера Касема Солеймані за наказом президента США Дональда Трампа застало європейців зненацька. І зараз вони намагаються придумати що завгодно, щоб показати свою єдність і взаємозв’язок.

6 січня у Брюсселі НАТО провело термінову зустріч Північноатлантичної ради на рівні послів під головуванням Генерального секретаря Єнса Столтенберґа. Виступаючи після цього перед журналістами, він хотів наголосити, що альянс НАТО готовий продовжувати свою навчальну місію в Іраку, «коли це дозволить ситуація».

Місія була призупинена після вбивства Солеймана, що означає, що зараз солдати перебувають у своїх казармах.

Але, згідно з джерелами, з якими я спілкувався, вони, можливо, незабаром вирушать додому з міркувань безпеки, особливо після того, як минулих вихідних парламент Іраку проголосував «за» 173 голосами, щоб очистити країну від іноземних військ.

Столтенберґ був змушений заперечувати будь-які розбіжності між США та їхніми союзниками. Він відмовився відповісти, чи була якась внутрішня критика під час зустрічі щодо американського рішення вбивства одного з найвищих військових Ірану.

Але натомість сказав, що «всі союзники роками висловлювали занепокоєність з приводу дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні Близького Сходу», додавши, що всі поділяють занепокоєння щодо ракетних випробувань Ірану та його підтримки різних терористичних груп.

Посли НАТО зустрілися 6 січня, щоб вирішити нинішню напругу на Близькому Сході та наслідки для навчальної місії НАТО в Іраку:

Потім він додав, що було домовлено, що «ніхто не зацікавлений у новому конфлікті, тому Іран повинен утримуватися від подальшого насильства та провокацій».

А у той час поки НАТО значною мірою все ще залежить від волі Вашингтона, інша велика політична організація в Брюсселі, Європейський союз, схоже, намагається об’єднатися щодо своєї позиції.

Більшість з нас думає, що вчинок адміністрації Трампа є необачним, якщо не прямо божевільним

Більшість дипломатів, з якими я говорив, були приголомшені нещодавньою ескалацією. Чиновник із західної країни-члена сказав мені, що «більшість з нас думає, що вчинок адміністрації Трампа є необачним, якщо не прямо божевільним, але ми не можемо говорити про це вголос».

Замість цього існує типова ключова мантра Брюсселя – деескалація та діалог. Це те, з чим зараз можуть погодитися 28 країн-членів, враховуючи той факт, що вони хочуть зберегти ядерну угоду з Іраном, так званий Спільний всеосяжний план дій, за будь-яку ціну.

Більшість країн-членів ЄС хочуть уникнути як можливого трансатлантичного розриву, так і ймовірного розколу в ЄС між тими, особливо східними державами, які хочуть бути ближче до Вашингтона та тими, хто хоче лишатися на відстані.

Балтійські держави та Польща вже заявили, що вони підтримують свого союзника США та його право захищатися, а також наполягають на тому, що в західній частині Європи є і інші країни, які хоча і звучать більш дипломатично, але насправді думають так само.

Іранська сторона повинна прийняти запрошення та підтримати діалог

Європейські посли обговорять це питання 7 січня, а Рада міністрів закордонних справ ЄС, яка мала зібратися наприкінці січня, відбудеться раніше. Також можливо, що до Брюсселя на цю зустріч або ж окремим візитом приїде міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Заріф після того, як його запросив глава зовнішньої політики Європейського союзу Жозеп Боррель.

Прес-секретар Борреля Петер Стано заявив пресі у Брюсселі, що «іранська сторона повинна прийняти запрошення та підтримати діалог. Я розумію, що існує зацікавленість з обох сторін продовжувати співпрацю».

Я скликав позачергову Раду міністрів закордонних справ з нашими країнами-членами у п’ятницю, 10 січня, щоб обговорити останні події щодо Іраку та Ірану. ЄС відіграватиме свою повноцінну роль у пошуку деескалації напруги в регіоні:

Попри те, що більшість міністрів закордонних справ ЄС схвалюють приїзд Заріфа в Брюссель, один дипломат сказав мені, що дві заяви Борреля, що досить показово, були досі зроблені «тільки від його імені, а не від імені всього Європейського союзу і його країн-членів». Це свідчить про значну потенційну розбіжність у поглядах столиці ЄС, згідно зі словами мого співрозмовника.

Ще більш значимим є те, що опівдні 6 січня оголосили, що голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн планує зробити ще одну заяву щодо ситуації по обіді того ж дня. Але заява так і не з’явилася. Джерела мені повідомили, що Боррель засмучений тим, що начальниця відтісняє його на задній план відтоді, як він вступив на посаду.

Замість того, щоб почати працювати над спільною заявою, яка до вечора понеділка так і не була опублікована, справджуються пооювання людей, з якими я говорив, про те, що Брюссель буде видавати одну заяву за іншою, поки рішення прийматимуть реальні гравці.

Рікард Юзвяк – кореспондент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Брюсселі

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