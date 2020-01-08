Уряд заборонив українським авіакомпаніям літати в Іран

Українським авіакомпаніям забороняються польоти в Іран до з’ясування причин катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України». Про це на брифінгу заявив прем’єр-міністр України Олексій

«Як тільки будуть з’ясовані причини, рішення буде переглянуто», – зазначив Гончарук.

Значна кількість світових авіакомпаній змінюють маршрути своїх рейсів, щоб уникнути прольоту над територіями, потенційно небезпечними через посилення напруженості між США та Іраном.

Український «Боїнг» розбився одразу після зльоту з міжнародного аеропорту Тегерану 8 січня.

Рада національної безпеки і оборони України повідомила про створення оперативного штабу у зв’язку з авіакатастрофою українського літака в Ірані.

У МАУ заявили, що літак був справний і пройшов планову передпольотну перевірку 6 січня.

У РНБО заявили, що на борту літака були 11 українців.